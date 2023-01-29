Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что продолжит телефонные разговоры с Президентом России Владимиром Путиным, сообщает Tagesspigel.

Канцлер назвал эти переговоры важными.

«Я буду снова проводить телефонные разговоры с Путиным. Нужно говорить друг с другом», — сказал Шольц.

Немецкий канцлер отметил, что тон по ходу таких переговоров «не является невежливым», несмотря на «абсолютно разные» взгляды на ситуацию.

«Речь шла о конкретных вопросах обмена заключенными, экспорта зерновых, о Запорожской атомной электростанции. Но мне важно, чтобы разговор всегда возвращался к конкретной теме», — указал он.

Отвечая на вопрос, как миру выйти из этого «ужасного состояния», Шольц ответил, что «условия для того ясны — вывод российских войск».

В последний раз канцлер ФРГ и президент России говорили по телефону 2 декабря 2022 года.