Директор Управления по делам Кавказа и региональным конфликтам Госдепартамента США Марк Кэмерон встретился с председателем Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Вугаром Сулеймановым, чтобы обсудить гуманитарную помощь в разминировании, предоставляемую Консультативной группой по минам США (MAG), сообщает АПА.

Соединенные Штаты взяли на себя обязательство продолжить партнерство с Азербайджаном по обезвреживанию смертоносных мин и неразорвавшихся боеприпасов. С 1999 года США выделили более 32,2 млн долларов на борьбу с минной угрозой в Азербайджане. Эти усилия играют важную роль в укреплении безопасности населения в Азербайджане и мира в регионе.