Обнародован прогноз погоды на 30 января.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами возможен слабый туман, моросящий дождь. Ветер северо-восточный.

Температура воздуха составит ночью 2-5° тепла, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха — 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах — снег. Днем осадки прекратятся. Местами туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 1° тепла, днем — 7-10° тепла, в горах ночью — 10-15° мороза, днем — 0-5° мороза.

Ночью и утром в горных районах ожидается гололедица на дорогах.