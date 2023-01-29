Британская разведка сообщила о милитаризации образования в Российской Федерации.

Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. В частности, в РФ включили базовую военную подготовку в программу средней школы.

«В последние недели российское Министерство образования более подробно рассказало о внедрении ранее анонсированного плана по включению базовой военной подготовки в учебную программу средней школы», — говорится в сообщении.

В частности, модуль в рамках курса «Основы безопасности жизнедеятельности» будет предусматривать обучение с автоматами Калашникова, ручными гранатами, военные учения и приветствия, а также применение средств индивидуальной защиты. Уроки станут обязательными с 1 сентября 2023 года.

Кроме того, в декабре 2022 года Министерство науки и высшего образования РФ анонсировало программу «основы военной подготовки» для студентов университетов.