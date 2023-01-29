По меньшей мере 43 человека погибли, 7 числятся пропавшими без вести в результате наводнений на Филиппинах.

Об этом заявлено в распространенном в воскресенье отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, ненастная погода затронула более 2,04 млн человек в 14 регионах республики.

Ранее сообщалось о 40 погибших.

В 14 регионах республики зафиксировано более 1,42 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.