Россия продолжает закупать микрочипы у производителей из Нидерландов, несмотря на введенные санкции.

Об этом свидетельствуют результаты журналистского расследования, проведенного изданием NOS.

«Несмотря на жесткие санкции, микрочипы нидерландских компаний все равно попадают в Россию. Речь идет о миллионах штук с начала вторжения в Украину по декабрь включительно», — пишет издание.

Схема поставок реализуется через небольшую группу китайских компаний, которые закупают чипы в Нидерландах, а затем перепродают их в Россию.

Утверждается, что Россия получает чипы двух основных голландских производителей — NXP и Nexperia.

«Микросхемы NXP недавно были обнаружены на поле боя в Украине», — пишет издание.

Представители компаний-производителей уверяют, что тщательно проверяют своих клиентов и не понимают, как их продукция оказывается в руках россиян.