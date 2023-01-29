Ответ на теракты в Иерусалиме будет быстрым, сильным и точным, пообещал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В ходе заседания кабинета безопасности после теракта глава израильского правительства также призвал граждан не брать закон в свои руки.

Его слова цитирует газета The Times of Israel.

«Наш ответ будет сильным, быстрым и точным. Любому, кто попытается причинить нам вред, мы сами причиним вред. И всем, кто помогает им», — сказал политик.

Нетаньяху подчеркнул: Израиль не стремится к эскалации конфликта, но будет готов к любому развитию событий. Израиль — суверенное государство с собственными армией, правительством и силами безопасности, которые способны защитить граждан, поэтому Нетаньяху призвал людей воздержаться от самосуда.