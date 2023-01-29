Немецкий концерн Rheinmetall планирует начать производить реактивные системы залпового огня HIMARS, которые использует Украина, заявил гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.

По его словам, Rheinmetall ведет переговоры с Lockheed Martin, американской компанией, производящей активно задействованные украинскими войсками реактивные системы залпового огня HIMARS.

«На Мюнхенской конференции по безопасности мы рассчитываем заключить соглашение с Lockheed Martin о начале производства HIMARS в Германии», — заявил Паппергер.

Он подчеркнул, что у компании есть технология для производства боеголовок и ракетных двигателей, а также грузовики для размещения пусковых установок. Такое соглашение может предусматривать инвестиции в сотни миллионов евро, основную часть планирует профинансировать Rheinmetall.