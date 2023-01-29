В США дефолт будет иметь разрушительные последствия, вплоть до катастрофы, поэтому американские власти обязаны найти выход и поднять потолок госдолга. Об этом заявила глава минфина страны Джанет Йеллен в интервью Axios.

«Это будет разрушительным, это катастрофа», — ответила она на вопрос о прогнозах для американской экономики.

По её убеждению, у Вашингтона есть веские основания нервничать, ведь возможный дефолт в экономике США продолжится рецессией и финансовым кризисом. Государство будет вынуждено сильно сократить расходы, чтобы соответствовать налоговым поступлениям, продолжила Йеллен.

Министр уверена, что вслед за этим уменьшатся и траты населения по причине «психологических последствий», а это ещё больше подстегнёт рецессию. По её мнению, необходимо твёрдое решение американских властей по росту допустимого уровня госдолга.