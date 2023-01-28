Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко выразил свое мнение о привлечении женщин в армянскую армию и оценил вероятность возобновления боев между Азербайджаном и Арменией.

«Достаточно спорное решение Пашиняна привлечь женщин в армянскую армию.

Во-первых, кем? На боевые, тыловые или обеспечивающие должности? Снайперши — в плен их, например, ни одна армия мира не берет.

Медики — наверное нормально. Телефонистки на узле связи — допустимо.

Во-вторых, а мужчины — они где? Логично восполнить некомплект в войсках в первую очередь за счет именно мужчин, а не женщин.

В-третьих, для того, чтобы женщины служили в строевых частях, необходимо создание соответствующих бытовых и иных условий. Недавний трагический случай с массовой гибелью армянских солдат в результате пожара показал, что условия службы, мягко говоря, в ВС РА оставляют желать лучшего.

И главное — перспективы подписания мирного договора между Ереваном и Баку пока призрачные, границы — не делимитированы, Пашинян не хочет выполнять Трехстороннее заявление и последующие договоренности. То есть перспектива возможных новых боестолкновений более чем вероятна. В этих условиях решение о службе женщин в армянской армии со стороны правительства РА представляется актом военно-политического популизма», — написал эксперт в соцсети «Фейсбук».