В НАТО готовы к прямой конфронтации с Россией, ведь стратегические цели страны-агрессора выходят за пределы Украины. Об этом сообщает RTP.

По словам главы военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, Россия стремится вернуться в старый Советский Союз. Она не первый год приходит в какую-то страну с оружием. Поэтому НАТО должно быть готово.

«Теперь мы столкнулись с угрозой, которой является Россия. Она приходит к нам без приглашения в любой момент. Так что мы должны быть начеку. У нас нет времени на подготовку, потому что это зависит от них, когда они придут», — сказал Бауэр.

В то же время он заверил, что НАТО готово к прямой конфронтации с Россией. Однако для этого Альянс должен перевооружиться.

Он также отметил, что промышленное производство стран Североатлантического альянса должно быть переориентировано на военную сферу. Для того чтобы провести перевооружение, по его мнению, целесообразно ввести «военную экономику мирного времени».

При этом Бауэр уточнил, что не верит в ядерную войну, поскольку президент РФ Владимир Путин «не сумасшедший».

«Я думаю, Владимир Путин не сумасшедший, и это хорошая новость. У него есть идеи, которые не отвечают нашим идеям. Но он не сумасшедший. А значит, все еще рациональный человек», — сказал адмирал.