Действующий во Франции Координационный совет азербайджанцев осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Исламской Республике Иран.

Как говорится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой, в заявлении, распространенном от имени азербайджанской общины Франции, выражена глубокая обеспокоенность в связи с террористическим актом, в результате которого был убит глава службы безопасности дипломатической миссии Азербайджана в Тегеране Орхан Аскеров и получили ранения двое его сотрудников. Доведено до внимания, что нет никаких сомнений в том, что за этим кровавым событием стоят иранские спецслужбы.

Азербайджанцы, проживающие во Франции, отметили, что ждут от международного сообщества справедливой позиции, призвали мировую общественность не оставаться равнодушными к происходящим в последнее время противоправным действиям Ирана и Армении, а также предпринять конкретные шаги для привлечения в кратчайшие сроки к ответственности лиц, виновных в преступлениях, направленных на дестабилизацию в регионе.