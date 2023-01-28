Бывший президент США Дональд Трамп начинает предвыборную кампанию. На 28 января у него запланированы два первых предвыборных митинга – в Нью-Гэмпшире и Южной Каролине. Об этом сообщает агентство Associated Press в субботу, 28 января.

«Трамп будет основным докладчиком на ежегодном собрании Республиканской партии Нью-Гэмпшира, а затем отправится в Колумбию (штат Южная Каролина), где представит свою команду», – говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что Нью-Гэмпшир и Южная Каролина в числе первых проводят праймериз Республиканской партии. Отсюда интерес к этим штатам у экс-президента.