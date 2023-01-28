Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил журналистам, что страна ждет от Ирана сотрудничества с Азербайджаном в вопросе расследования нападения на азербайджанское посольство и предоставления соответствующей информации.

«Мы ожидаем от нашего соседа – Ирана сотрудничества с азербайджанской стороной по этому теракту – кто стоит за этим, почему был совершен этот акт. Необходим открытый обмен информацией по этому поводу», — сказал он, добавив, что причастных к случившемуся нужно представить к суду.

Министр также выразил соболезнования братскому Азербайджану.