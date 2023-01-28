Высокопоставленный представитель министерства финансов США на следующей неделе совершит поездку в Турцию и на Ближний Восток, чтобы предупредить власти этих стран и предприятия, что они могут быть наказаны потерей доступа на рынки США, если будут вести дела с организациями, на которые распространяются ограничения Соединенных Штатов, сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, визит в страны нанесет Брайан Нельсон — заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке. Осуждению подлежит «дестабилизирующая деятельность Ирана в регионе». Завершится поездка Нельсона в Турции, поскольку Вашингтон намерен усилить давление на Анкару, чтобы обеспечить соблюдение ограничений США в отношении России.

По словам пресс-секретаря визитера, находясь в Объединенных Арабских Эмиратах, Нельсон должен сказать властям о «плохом соблюдении санкций» и в этой стране. Речь идет о санкциях в отношении компаний, базирующихся в ОАЭ.