Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто намекнул на то, что за акцией протеста с сожжением Корана в Стокгольме может стоять Россия.

Он отметил, что эта акция » поднимает вопрос о том, что есть какая-то третья сторона – например Россия – или какая-то другая сторона, которая выступает против членства в НАТО и стремится к провокациям для достижения этой цели».

Хаависто добавил, что отношения Палудана с Россией «были расследованы, и были найдены определенные связи в его окружении».

В подобном ключе высказался и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон. «Есть силы, как внутри Швеции, так и за ее пределами, которые хотят помешать членству Швеции в НАТО», – сказал политик.