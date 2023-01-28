Задержаны члены организованной преступной группы во главе с гражданином Ирана, организовавшей сбыт наркотиков в стране.

Омид Карими, временно проживающий в столице, и Асиф Белиев, занимавшийся вместе с ним сбытом наркотиков, были арестованы в ходе операции на основании оперативной информации, полученной управления по борьбе с организованной преступностью МВД. У этих лиц и в доме, где они проживали, было обнаружено около 2 килограммов опиума, марихуана и электронные весы.

В продолжение оперативных мероприятий задержаны и другие члены банды, организовавшей незаконный оборот наркотиков в столице. У этих лиц, в их автомобилях и жилых помещениях было обнаружено около 9 килограммов героина, метамфетамина, опиума, психотропных средств и других вещественных доказательств.

По указанным фактам возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.