«Для меня честь стать первым президентом Египта, прибывшим в Азербайджан с момента установления дипломатических отношений».

Об этом президент Египта Абдулфаттах ас-Сиси сказал в заявлении для прессы после церемонии подписания документов.

Особо отметив большие успехи, достигнутые Азербайджаном под руководством президента Ильхама Алиева, президент Египта подчеркнул: «Эта красота, созданная усилиями азербайджанского народа и правительства, восхитила нас. Желаю вашей стране постоянного развития и прогресса».

Абдулфаттах ас-Сиси поблагодарил президента Ильхама Алиева за радушный прием и гостеприимство.