Министерство иностранных дел Туркменистана выступило с осуждением вооруженного нападения на посольство Азербайджана в Иране, которые было совершено в пятницу утром.

«Туркменистан заявляет о недопустимости нападения на дипломатические представительства и применения какого-либо насилия в отношении персонала дипломатических ведомств», — говорится в публикации на сайте МИД.

В своем заявлении внешнеполитическое ведомство выражает соболезнования родным и близким погибшего, а также желает скорейшего выздоровления раненым сотрудникам посольства Азербайджана в Иране.