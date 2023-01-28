«Азербайджан положил конец почти 30-летней оккупации военно-политическими средствами, восстановил свою территориальную целостность и сам выполнил требования четырех резолюций Совета Безопасности ООН. В то время, как ООН сама должна была выполнить требования этих резолюций».

Об этом президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы.

Глава государства подчеркнул, что именно этим и продиктована необходимость реформ Совета Безопасности ООН. «Потому что мы ждали выполнения этих резолюций почти 30 лет, но так его и не увидели. То есть здесь господствовали и двойные стандарты, и дискриминация. Сражаясь в этой войне, мы положили конец оккупации и восстановили справедливость. Сейчас мы строим и созидаем на освобожденных землях, и, видя все руины, мы еще раз понимаем, от какой беды спасли Азербайджан и регион», — отметил президент Азербайджана.