«Вопросы, связанные с ООН, обсуждаются в мире уже много лет, идет обмен мнениями о реформах в ООН. В одном из своих выступлений я отметил, что в этих реформах есть большая необходимость. Считаю, что состав Совета Безопасности должен быть расширен».

Об этом президент Ильхам Алиев сказал в заявлении для прессы после церемонии подписания азербайджано-египетских документов.

Отметив, что одно постоянное место обязательно должно быть предоставлено члену Организации исламского сотрудничества, глава государства подчеркнул: «Сама Организация исламского сотрудничества должна выдвигать эту кандидатуру на основе консультаций. Еще одно постоянное место необходимо предоставить Движению неприсоединения, и это место должна занимать страна, председательствующая в Движении неприсоединения».

Констатировав, что это будет справедливо, президент Азербайджана сказал: «Поскольку со времени Второй мировой войны прошло почти 80 лет, мир изменился, и эти изменения продолжаются быстрыми темпами. Поэтому считаю, что данные реформы послужат созданию более справедливого и безопасного мира».