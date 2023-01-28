Переговорный процесс между Азербайджано и Арменией, являющийся одним из основных вопросов повестки дня госсекретаря США Энтони Блинкена, сочетает в себе обсуждение многих сложных вопросов, включая мирное соглашение, демаркацию границ, восстановление транспортного сообщения между страны.

Об этом в интервью армянской службе радио «Голос Америки» заявила помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Донфрид сказала, что США поддерживают прямой диалог между Азербайджаном и Арменией.

По ее словам, только так можно добиться решения обсуждаемых сложных вопросов: «Мы считаем, что Азербайджан и Армения привержены мирному процессу. Мы понимаем, что сложные решения для достижения мира должны приниматься официальным Ереваном и Баку, и мы, понимая это, готовы оказать всяческую помощь».

Дипломат подчеркнула, что США не хотят эскалации ситуации.

«Соединенные Штаты, как всегда, будут продолжать дипломатические отношения, прежде всего для того, чтобы убедиться в отсутствии эскалации ситуации между двумя странами и добиться положительного прогресса», — отметил помощник Блинкена.

Донфрид также поблагодарила Евросоюз за отправку гражданской миссии для наблюдения за ситуацией на армяно-азербайджанской границе, добавив, что США полностью поддерживают эту инициативу.