Для женщин в Азербайджане расширяются карьерные возможности как в частном, так и государственном секторах деятельности.

Об этом сказал в субботу министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев в ходе мероприятия, посвященного фестивалю STEM, передает Trend.

Министр подчеркнул, что свыше 30 процентов специалистов в «Азеркосмос» составляют женщины и такая тенденция продолжится во всех структурах министерства.

«Женщины в нашей стране достаточно образованы, в том числе в области технологий и инноваций, и мы поддерживаем рост числа женщин-специалистов в различных структурах деятельности в Азербайджане», — добавил он.