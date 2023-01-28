Президент Египта Абдулфаттах Ас-Сиси встретился сегодня с бизнесменами Азербайджана. Об этом сообщает «Азертадж».

В ходе встречи министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров отметил, что сегодняшнее мероприятие даст предпосылки для развития связей между двумя странами. Министр продемонстрировал стабильную динамику развития экономики Азербайджана и отметил, что по сравнению с 2022 годом общая внутренняя продукция страны выросла на 4,6%. За этот период рост в ненефтяной сфере составил 9,1%, нененефтяной экспорт превысил 12%, общий экспорт страны превысил 73%.

Министр отметил, что в настоящее время в Азербайджане действует 51 египетская инвестиционная компания.