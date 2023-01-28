Вызывает тревогу активность Москвы и Ирана в регионе Южного Кавказа. Об этом заявила помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид в интервью армянской службе радио «Голос Америки».

По ее словам, российские миротворцы, дислоцированные в Нагорном Карабахе, не играют конструктивной роли, а Иран активно пытается расширить свою политическую, силовую и экономическую роль на Южном Кавказе.

«Эти опасения усилились за последний год в связи с развязанной Россией против Украины войной», — отметила Карен Донфрид, подчеркнув, что региональная активность России и Ирана должна придать еще большую актуальность армяно-азербайджанскому мирному процессу.