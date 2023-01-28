Полиция Сан-Франциско обнародовала видео нападения на мужа Нэнси Пелоси, которое было снято нагрудной камерой сотрудника полиции.

Напомним, что в конце октября 42-летний Дэвид Депейп вломился в дом Пелоси и, угрожая молотком, требовал от супруга экс-спикера палаты представителей конгресса США сказать, где его жена. В итоге, супруг Пелоси получил серьезные травмы черепа и рук.

Напавший на него Депейп до сих пор не признает свою вину. Ему грозит тюремное заключение сроком до 50 лет. Вполне возможно, что у преступника имеются психические заболевания, предполагает американская пресса. На записи он выглядит мало адекватным.