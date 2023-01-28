28 января после завершения встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Египта Абдулфаттаха ас-Сиси в расширенном составе состоялась церемония подписания документов. Об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и его египетский коллега Самех Хассан Шукри подписали «Меморандум между Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана и Министерством водных запасов и орошения Египта о сотрудничестве в области управления водными запасами».

Далее они подписали «Меморандум о сотрудничестве между Министерством культуры Азербайджана и Министерством культуры Египта в области культуры». Затем министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров и министр экономики Египта Хала Хельми Эльсаид подписали «Меморандум о сотрудничестве между Министерством экономики Азербайджана и Министерством торговли и промышленности Египта».