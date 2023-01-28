В публичных заявлениях России повсеместно присутствует дезинформация. Один из таких примеров — количество погибших при ударе ВСУ по базе российских оккупантов в Макеевке в новогоднюю ночь, сообщает УНИАН.

Как сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, тогда в оккупированной Макеевке Донецкой области российские войска потеряли более 300 солдат. По оценкам британской разведки, большинство из них, скорее всего, были убиты или пропали без вести, а не ранены.

Отмечается, что после этого удара министерство обороны России предприняло редкий шаг, публично признав, что оно понесло потери, заявив, что 89 человек погибли.

«Российские официальные лица, вероятно, пришли к выводу, что избегать комментариев в условиях широко распространенной критики в адрес российского командования по поводу инцидента было невозможно», — отмечает разведка Британии.

Британцы отмечают, что разница между числом жертв, признанных Россией, и вероятным истинным общим количеством ликвидированных оккупантов подчеркивает повсеместное присутствие дезинформации в публичных заявлениях России.

«Обычно это происходит из-за сочетания преднамеренной лжи, санкционированной высшим руководством, и передачи неточных отчетов более младшими чиновниками, стремящимися преуменьшить свои недостатки в российской культуре «обвинить и уволить»», — говорится в утренней сводке разведки.

Взрыв в Макеевке на Новый год — что известно

Как сообщал УНИАН, в новогоднюю ночь по базе российских оккупантов в здании ПТУ в Макеевке прилетело «поздравление» от украинских военных. Удар по базе мобилизованных россиян был нанесен в полночь, когда оккупанты сели за новогодний стол.

В полностью разрушенном здании ПТУ дислоцировались российские оккупанты из различных подразделений и воинских частей — спецназовцы, артиллеристы, связисты. Отмечается, что на момент удара там могло быть около 300 россиян (по некоторым данным — до 600).

Сперва в России подтвердили ликвидацию 63 своих военных, однако уже 4 января в минобороны РФ заявили о смерти 89 оккупантов.

При этом российское командование пытается переложить ответственность с себя на самих ликвидированных оккупантов, называя главной причиной точного удара ВСУ «массовое использование личным составом мобильных телефонов». Однако родственники ликвидированных оккупантов не верят в эти заявления.