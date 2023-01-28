В Иране обвиняют Корпус стражей исламской революции (КСИР) в произошедшем вчера вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране, в результате которого один человек погиб, двое ранены, говорится в докладе американского Института изучения войны (ISW).

«Агентство Nour News при Высшем совете национальной безопасности Ирана заявило о том, что атака не должна нанести ущерб отношениям между Баку и Тегераном», — отмечают эксперты ISW и добавляют, что вчерашнее назначение нового начальника провинциальной полиции Тегерана не является случайным.

Аналитики напоминают, что командующий правоохранительными органами Ирана бригадный генерал Ахмад Реза Радан освободил от должности главу провинциального управления Тегерана Хусейна Рахими через несколько часов после нападения на азербайджанское посольство и назначил нового командира.

«На указанную должность был назначен бригадный генерал Аббас Али Мохаммади, занимавший пост командующего провинцией Альборз. Неизвестно, было ли это связано с нападением на посольство. Потому что Ахмад Реза Радан старается назначать на главные должности надежных офицеров», — указывают эксперты ISW.