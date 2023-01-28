Бывший президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили предполагает, что к его возвращению на родину в октябре 2021 года, после которого он находится под стражей, может быть причастна Россия.

Об этом он сказал в интервью Spiegel, которое цитирует портал «Грузия-Online».

По словам Саакашвили, президент России Владимир Путин, его предшественник Дмитрий Медведев и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров распорядились не только уничтожить его физически, но и арестовать и судить в Грузии.

«Кроме России, ни одна другая страна в мире не признала обвинения или приговоры против меня. Я хотел вернуться в Грузию, но время было плохое — незадолго до начала войны России против Украины. Не исключено, что люди, которые планировали мое возвращение в Грузию в октябре 2021 года, были внедренными российскими агентами Честно говоря, страна, в которой я родился, давно уже стала тайным союзником Путина», — утверждает он.

Экс-президент Грузии считает, что происходящее с ним — это ясный «месседж» президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Он отказался покинуть страну в начале агрессивной войны России, как и я, когда российские военные вторглись в Грузию в 2008 году… Нас в Грузии тогда наказали за наши успешные реформы, точно так же, как сейчас Зеленский платит цену за свою антиолигархическую политику. За политику, быть частью которой для меня было честью», — говорит он.

Относительно своих будущих планов Саакашвили отметил: если он выживет, то свое будущее он видит только в Украине.

«Я уже сыграл свою роль в истории этой страны (Украины), и мне невероятно повезло, что у меня есть возможность работать с Зеленским, которого я вижу лидером свободного мира. Наоборот, очень жаль видеть, как Грузия превращается в тайного союзника Кремля в этой войне», — добавил он.