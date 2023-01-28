Президент России Владимир Путин надеется перехватить инициативу и готовит новое крупное наступление, которое может начаться уже в феврале или марте 2023 года, говорится в очередном докладе американского Института изучения войны (ISW).

Как сообщили агентству Bloomberg инсайдеры Кремля, Путин уверен, что терпимость России к большим военным потерям позволит ей выиграть войну в долгосрочной перспективе, несмотря на неудачи.

По прогнозам ISW, Кремль, вероятно, готовится к проведению крупных стратегических операций — скорее всего, в Луганской области — в ближайшие шесть месяцев.

Недавние ограниченные наземные атаки России в Запорожье могут быть направлены на отвлечение украинских сил и создание условий для наступления в Луганской области, считают эксперты ISW.