Власти Венгрии требуют исключения нескольких руководителей российских компаний из санкционного списка Евросоюза, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники среди европейских дипломатов.

«Сняв возражения по вопросу продления экономических санкций ЕС против России, Венгрия настаивает на выводе нескольких российских руководителей из санкционного списка», — сообщили собеседники издания, добавив, что решение по этому вопросу может быть принято в марте.

27 января совет Евросоюза продлил введенные против России экономические санкции до 31 июля 2023 года.