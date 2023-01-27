Акция протеста азербайджанских экоактивистов и молодых волонтеров на дороге Лачин-Ханкенди, требующих прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана и разрешить проведение мониторинга на месторождениях «Гызылбулаг» и «Демирли», продолжается с энтузиазмом даже в ночные часы.

Несмотря на морозную погоду, участники акции в настоящее время находятся на дороге Лачин-Ханкенди. Они скандируют лозунги на азербайджанском, русском и английском языках с требованиями прекратить экологический терроризм, сообщает АЗЕРТАДЖ.