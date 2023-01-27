Истребители F-16 рассматриваются для возможной передачи Украине из-за их многофункциональности. Потому что украинские военные могли выполнять на них как боевые задачи, так и усилить защиту неба.

Об этом говорится в заявлении спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната во время брифинга.

«Это (передача самолетов от союзников) очень помогло бы Украине на пути к победе и деоккупации наших земель. Сколько времени это займет — здесь можно говорить достаточно условно, потому что есть сроки чрезвычайно большие, а в условиях войны такие сроки для обучения пилотов и инженерно-авиационного состава не подходят в условиях войны», — говорит Игнат.

По его словам, пилоты рассказывают, что могут овладеть самолетами и через несколько недель. Но, как объяснил Игнат — летать и совершать посадку — это одно, а вот воевать на этих истребителях совсем другое.

«А именно применять все виды вооружения, которые имеет тот же F-16 — самолет, который может совершать удары по наземным целям разными типами оружия (бомбы, ракеты и т.д.), а также стать частью ПВО, защищая небо от воздушных атак. Поэтому такой тип многоцелевого самолета, который является самым распространенным сегодня в мире (F-16 является таким из них), мог бы быть лучшим кандидатом для Воздушных сил, чтобы стать основным типом многоцелевого самолета», — объясняет Игнат.

Он напомнил, что Украина имеет на вооружении четыре типа самолетов: Су-27 и МиГ-29 (истребители), Су-25 (штурмовик) и Су-24 (бомбардировщик).

«А вот F-16 все эти функции четырех самолетов может в себе объединить и выполнять. Поэтому на него больше обращается внимание на предоставление Украине», — отмечает Игнат.

Также он рассказал, что список летчиков, которые в случае передачи F-16 будут ими управлять, уже оформлен.

«Этот список уже давно готов. Может, будут какие-то изменения, потому что у нас война. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук уже его согласовал…И речь идет не только в необходимости пилотов, но и авиационных инженеров и так далее», — обратил внимание Игнат.

Кроме того, он добавил, что необходимо готовить аэродромную инфраструктуру, чтобы пилоты могли безопасно садиться на взлетно-посадочную полосу, а «эта работа уже ведется».