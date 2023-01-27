27 января министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир-Абдуллахиан провели телефонный разговор в связи с терактом, совершенным против посольства Азербайджана в Исламской Республике Иран.

Согласно информации пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана, министр Джейхун Байрамов решительно осудил теракт, в результате которого погиб один и получили ранения двое сотрудников диппредставительства.

Азербайджанская сторона еще раз напомнила иранской стороне, что, исходя из Венской конвенции о дипломатических сношениях, страна пребывания обязана защищать здание посольства от любых нападений и обеспечивать безопасность его сотрудников. Министр потребовал от компетентных органов Ирана немедленного привлечения к ответственности лица, совершившего террористический акт, и тщательного расследования преступления, а также выявления и наказания других лиц, причастных к его организации и совершению.

Министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир-Абдуллахиан выразил соболезнования семье погибшего, руководству и народу Азербайджана. Он сообщил, что соответствующие органы Ирана немедленно отреагировали на инцидент, в настоящее время идет расследование дела правоохранительными органами, безопасность посольства Азербайджана и ее персонала повышена до самого высокого уровня.

По информации министра, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту ношения оружия и убийства дипломата, он будет сурово наказан. Отмечалось, что расследуется деятельность дипломатической полицейской структуры Ирана, ответственной за территорию посольства.

Министр иностранных дел Ирана выразил надежду, что в результате произошедшего отношения между двумя странами не станут более напряженными.