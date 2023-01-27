МИД Казахстана решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Данная информация приводится в заявлении пресс-службы МИД Казахстана.

«Осуждаем произошедшее сегодня в Тегеране вооруженное нападение, в результате которого погибли и получили ранения члены дипломатического представительства. Казахстан считает неприемлемыми любые акты насилия и агрессии в отношении дипломатических представительств и их представителей. Считаем, что такие нападения нарушают принципы и нормы международного права и должны стать объектом всеобщего осуждения. Выражаем глубокие соболезнования братскому народу Азербайджана, а также родным и близким погибшего гражданина Азербайджана Орхана Аскерова. Желаем скорейшего исцеления пострадавшим», — отметили в МИД.

В МИД также подчеркнули необходимость детального расследования инцидента: «Мы уверены, что компетентные органы Исламской Республики Иран проведут всестороннее расследование и примут соответствующие меры для наказания лиц, совершивших данное нападение».