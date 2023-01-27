Президент США Джо Байден хотел бы посетить Украину в будущем. Однако сейчас неподходящее время для такой поездки. Об этом говорится в заявлении координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби в интервью CNN.

Кирби отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден часто говорят. В частности, главной темой их разговоров остается вопрос украинской армии и обеспечения.

В то же время Кирби на вопрос журналистки, поедет ли в ближайшее время президент США в Украину, ответил, что Байден хотел бы это сделать.

«Думаю, что президент в какое-то время хотел бы это сделать, но сейчас не тот момент», — сказал он.