Москва считает, что появление в Армении представителей Евросоюза способно лишь привести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия.

«Принципиальная позиция нашей стороны в отношении закрепления нерегионального фактора в Закавказье изменений не претерпела — мы не видим никакой добавленной стоимости от «пригляда» ЕС-овских экспертов за событиями в районе армяно-азербайджанской границы», — сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Она заявила, что если в Брюсселе действительно, искренне, по-настоящему были бы заинтересованы в мире на Южном Кавказе, «то согласовали бы с Азербайджаном условия работы своей миссии — как пример».

«Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который превратился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику способно лишь привести в регионе геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия», — отметила дипломат.

Она также заявила, что не должно вводить в заблуждение и гражданский характер ЕС-овского механизма.

«Она формируется в рамках общей политики ЕС в области безопасности, обороны со всеми вытекающими из этого последствиями. Давайте назовем вещи своими именами — вот это название «ЕС» остается для прикрытия очевидной, истинной роли НАТО в различных мировых делах. Вроде как действуют через ЕС, снимается опрос о том, что задачи четко сформулированы военным блоком», — сказала Захарова.