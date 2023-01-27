Москва подтверждает готовность организовать не состоявшуюся ранее трехстороннюю встречу глав внешнеполитических ведомств Азербайджана, России и Армении.

Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Российская сторона подтверждает готовность организовать переговоры между министрами иностранных дел Азербайджана, Армении в Москве под эгидой [главы МИД РФ] Сергея Лаврова. Об этом мы информировали и Баку, и Ереван, публично говорили на этот счет. Мы полагаем, что периодически возникающие осложнения на земле не должны становиться препятствием, поводом для какого-то «подмораживания» переговорного процесса», — отметила дипломат.