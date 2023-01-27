Решительно осуждаем нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Грузии в Twitter.

«Любые акты насилия в отношении дипломатических миссий совершенно неприемлемы. Выражаем соболезнования семье жертвы трагедии», — говорится в сообщении.

Отметим, что 27 января 2023 года около 8:30 по бакинскому времени произошла террористическая атака на Посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

Нападавший открыл огонь из автомата Калашникова по посту охраны, убит начальник службы безопасности, ранены двое охранников посольства. В настоящее время ведется расследование теракта.