Глава ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Израиль и провел встречу с главой разведывательного агентства «Моссад», сообщают в пятницу израильские СМИ.

«Глава ЦРУ Уильям Бернс приехал в Израиль и встретился с израильскими властями, включая главу «Моссада» Давида Барнеа», — передает The Jerusalem Post.

По данным издания The Times of Israel, Бернс прибыл в Израиль накануне. Как ожидается, он также проведет переговоры и с палестинскими представителями. Целью его визита является деэскалация напряженности между сторонами, отмечает издание. В ЦРУ газете отказались комментировать детали визита.