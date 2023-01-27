Произошедшее является террористическим актом – это ясно. Однозначно – нападение на посольство является нападением на страну, и это нападение будет иметь самые серьезные последствия. Об этом Minval.az заявил политолог Фархад Мамедов, комментируя вооруженный инцидент в посольстве Азербайджана в Тегеране, в результате которого погиб один и было ранено двое сотрудников.

По словам политолога, остается неясным отсутствие реакции МИД Ирана.

«Не было никакой реакции, не позвонили азербайджанскому коллеге, не было выражено никаких соболезнований, не было подтверждено никаких обязательств в том, что произошедшее будет расследовано, и так далее», — говорит Ф. Мамедов.

По его словам, сожаление вызывает также и тот факт, что на фоне начавшегося процесса нормализации отношений между странами, особенно после встречи глав МИД Ирана и Азербайджана в Ташкенте, происходит такой теракт, являющийся показателем того, что в Иране есть силы, противящиеся нормализации отношений, и имеющие все ресурсы для организации терактов с далеко идущими последствиями.

«Подходы Ирана, антиазербайджанская риторика и пропаганда являются основанием для подобных терактов. В том, что это был именно теракт, а не выпад одиночки, сомневаться не приходится, так как вся имеющаяся на данный момент информация говорит о том, что теракт был заранее спланирован, и целью террориста было убить как можно больше людей. Мы все прекрасно понимаем, что любые посольства в любом государстве надежно охраняются. Но поведение охранников-иранцев говорит о том, что к теракту приложило руку и это ведомство», — резюмирует Ф. Мамедов.

Яна Мадатова