Нападение на посольство Азербайджана в Иране является проявлением вражды в отношении азербайджанского государства, заявил председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфят Аскеров.

Он назвал нападение на посольство Азербайджана в Иране актом варварства.

«Согласно Венской конвенции 1961-го года безопасность диппредставительств обеспечивает государство, в котором оно расположено. Это требование конвенции принято во всем мире. Ответственность за совершенное преступление несет непосредственно Иран, и он должен за это ответить», — приводит его слова «Репорт».

Председатель комитета отметил, что иранская полиция всячески пытается утверждать, что инцидент имеет бытовую подоплеку, хотя эти заявления совершенно абсурдны.

«По сути – это проявление вражды в отношении азербайджанского государства. Мы требуем, чтобы иранская сторона срочно дала Азербайджану официальный ответ», — добавил Аскеров.