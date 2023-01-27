Посольство США поделилось публикацией в связи с вооруженным нападением на посольство Азербайджана в Иране:

«Выражаем глубокую скорбь сотрудникам Министерства иностранных дел Азербайджана и членам их семей в связи с трагическим инцидентом в посольстве Азербайджана в Тегеране. Выражаем соболезнования семье Орхана Аскерова, погибшего во время инцидента, желаем пострадавшим скорейшего исцеления», — говорится в публикации.

МИД России выразил соболезнования в связи с нападением на посольство Азербайджана в Иране.

«Выражаем глубокие соболезнования азербайджанской стороне в связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране. Согласно поступающей информации, сегодня утром вооруженный автоматом человек проник в здание дипмиссии и открыл огонь. В результате погиб один сотрудник азербайджанской дипмиссии, еще двое его коллег получили ранения. Нападавший задержан полицией Тегерана, ведется расследование», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

«Рассчитываем, что все виновные будут привлечены к ответственности.

Произошедшее в очередной раз подтверждает важность обеспечения властями государства пребывания безопасной работы дипломатических представительств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г», — заявили в МИД РФ.