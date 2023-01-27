Осуждаем произошедшее сегодня утром вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, соболезнуем родным погибшего и желаем исцеления раненым.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Турции.

«Турция, которая тоже в прошлом подвергалась подобным нападениям, понимает и разделяет боль азербайджанского народа. Важно принятие всех необходимых мер для немедленного обнаружения и привлечения к ответственности тех, кто виновен в этом нападении, и предотвращения повторения подобного. Братский Азербайджан не одинок, мы и впредь будем поддерживать Азербайджан», — говорится в заявлении.