Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил нападение на наше посольство в Тегеране.

Глава государства в Twitter резко осудил нападение на посольство и выразил соболезнования родственникам погибшего сотрудника Службы безопасности:

«Решительно осуждаю террористический акт, совершенный сегодня против нашего посольства в Тегеране. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким старшего лейтенанта Аскерова Орхана Ризван оглу, погибшего при защите посольства и сотрудников посольства.

Мы требуем скорейшего расследования этого террористического акта и наказания террористов. Террористические нападения на дипломатические представительства недопустимы!».