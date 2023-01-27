Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Фергус Оулд поделился публикацией в связи с нападением на посольство Азербайджана в Иране.

Посол написал в Twitter, что его потрясла новость о вооруженном нападении на посольство и убийстве сотрудника посольства.

«Выражаю соболезнование семье убитого, желаю раненым исцеления», — отметил посол.