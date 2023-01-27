Посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане Фергус Оулд поделился публикацией в связи с нападением на посольство Азербайджана в Иране.
Посол написал в Twitter, что его потрясла новость о вооруженном нападении на посольство и убийстве сотрудника посольства.
«Выражаю соболезнование семье убитого, желаю раненым исцеления», — отметил посол.
Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə silahlı hücum edilməsi və səfirlik əməkdaşının qətlə yetirilməsi xəbəri məni sarsıtdı.
Qətlə yetirilən şəxsin ailəsinə baş sağlığı verir, yaralılara şəfa diləyirəm.
— FergusAuldFCDO (@FergusAuldFCDO) January 27, 2023
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