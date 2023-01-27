Кыргызстан и Узбекистан завершили процедуру делимитации общего участка государственной границы.
Об этом заявил в Бишкеке после переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым кыргызский президент Садыр Жапаров.
«Поставлена точка в пограничных вопросах», — сказал он после подписания соответствующего соглашения.
По мнению Жапарова, этот фактор «сыграет ключевую роль в развитии братских отношений» между двумя странами и «будет способствовать стабильности и безопасности в Центральной Азии».
Добавить комментарий