Кыргызстан и Узбекистан завершили процедуру делимитации общего участка государственной границы.

Об этом заявил в Бишкеке после переговоров с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым кыргызский президент Садыр Жапаров.

«Поставлена точка в пограничных вопросах», — сказал он после подписания соответствующего соглашения.

По мнению Жапарова, этот фактор «сыграет ключевую роль в развитии братских отношений» между двумя странами и «будет способствовать стабильности и безопасности в Центральной Азии».