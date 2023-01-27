Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Чавушоглу осудил вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране, сообщают турецкие СМИ. Он подчеркнул, что Турция решительно осуждает вероломное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране и всегда находится на стороне Азербайджана.

Глава МИД Турции выразил соболезнования Азербайджану. Чавушоглу выразил соболезнования в связи с погибшим сотрудником посольства и пожелал скорейшего выздоровления раненым.