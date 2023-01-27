В соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, специалистами Международной школы безопасности и изучения взрывчатых веществ проводится учебный курс «Информирование о взрывной опасности».

Основной целью проведения учебного курса является ознакомление с остатками взрывоопасных боеприпасов, правил обращения с ними, разметки заминированного участка и эвакуации раненых с этих территорий, а также освоение методов проведения этого курса для его последующего обучения местными специалистами.

Курс с участием наших военнослужащих продлится до 4 февраля 2023 года.

Отметим, что теоретическая и практическая части учебного курса проводятся в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской Армии и учебном центре «Гарахейбат».